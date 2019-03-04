Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Turgutreis-Bodrum yolundaki Yahşi Kavşağı'nda istinat duvarının çökmesi nedeniyle ulaşıma Bodrum yönünde tek şeritten izin veriliyor. Anamur-Aydıncık-Silifke yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü gerçekleştiriliyor. Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde Tatkavaklı Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Şekerpınar ile D-100 Çayırova kavşakları arasında bulunan bağlantı yolundaki Tuzla Şifa Mahallesi kesiminde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışması yapılacak. Bu nedenle 5 kilometrelik bölümde 5-6 Mart'ta, 22.00-06.00 saatlerinde yol Şekerpınar-D100 Çayırova Kavşağı yönünde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma karşı yönden gidiş-geliş olarak izin verilecek. Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpten tek şeritten gerçekleştiriliyor.

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