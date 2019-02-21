0553 313 94 23

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:29
Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

 Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan devlet yolunun 38-39. kilometreleri (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun Çamlıca mevkisi heyelandan dolayı ulaşıma kapandı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kars-Kağızman yolunun 38-40. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:29
  1. Zonguldak
  2. Malatya
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Kars
  6. Gaziantep
  7. Bursa
  8. Ankara
  9. Kara yollarında durum
  10. Karayolları Genel Müdürlüğü
  11. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kargı polisinden uyuşturucuya geçit yok
    1. Kargı polisinden uyuşturucuya geçit yok
    2. Kurum: 590 bin konutun dönüşümünü..
    3. TIRATRO 11 bin 535 öğrenciyle buluştu
    4. Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta..
    5. Sis İstanbul’da ne kadar sürecek?..
    6. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu:..
    7. "Gıda israfıyla mücadele üretim kadar..
    8. TAP’ta gaza basın mesajı
    9. Mersin’de 4 katlı bina çöktü
    10. Atlantik Okyanusu'nda batan geminin..
    11. Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold
    12. Kartal'da riskli binaların yıkımı
    13. Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    14. Samsung, Galaxy Watch Active, Galaxy..
    15. Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip..
    16. Evler kar altında kaldı
    17. DG Sivasspor, Antalyaspor maçı..
    18. Savcının kızına "cinsel saldırı..
    19. IMF sevicilerine S&P’dan cevap
    20. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda..
    21. Türel: “Delikanlı olsunlar”
    22. Bolu'da kaçak içki operasyonu
    23. (Düzeltme) FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü..
    24. 14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye..
    25. 13 il ve KKTC'de operasyon!
    26. "Kocamaz şu an itibariyle Demokrat..
    27. Bakan Kurum’dan Şahinbey’e övgü
    28. Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu
    29. Turistleri ‘tırnakçılık’ yöntemi ile..
    30. TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı