Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan devlet yolunun 38-39. kilometreleri (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor. Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan devam ediyor. Ermenek-Mut yolunun Çamlıca mevkisi heyelandan dolayı ulaşıma kapandı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor. Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan devam ediyor. Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kars-Kağızman yolunun 38-40. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

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