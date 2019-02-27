0553 313 94 23

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 08:43
Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde devam eden bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki Tohman Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerindeki Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpte tek şeritten sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 08:43
  1. Kırıkkale
  2. Zonguldak
  3. Malatya
  4. Kırklareli
  5. Isparta
  6. Edirne
  7. Denizli
  8. Çankırı
  9. Balıkesir
  10. Kara yollarında durum
  11. Karayolları Genel Müdürlüğü
  12. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CNC ile tespih işliyor
    1. CNC ile tespih işliyor
    2. Nuggets'tan peş peşe 5. galibiyet
    3. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    4. ASELSAN sipariş defterini doldurdu
    5. Keşmir’de tansiyon yükseliyor
    6. Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam..
    7. Hocalı Katliamı 27. yıldönümünde..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sporculara..
    9. Boşanmanın çocuklar üzerine etkisine..
    10. Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan..
    11. Halk Oyunları İl Temsilciliğinden Vali..
    12. Mısır’da 9 gencin idam edilmesine tepki
    13. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı..
    14. İZKAPORT özel gece ile kutlandı
    15. Hindistan medyası, Hint ordusunun bir..
    16. Ölçü aletleri için elektronik başvuru..
    17. Bursa’da DEAŞ operasyonu: örgüt emiri..
    18. Balıkesir’de 37 kaçak Afgan göçmeni..
    19. Her işçi için aylık bin 618 TL destek
    20. Asya borsaları
    21. (Özel) Hasta yakını tarafından yolu..
    22. Bitlis’te "Kur’an-ı Kerim Tilaveti"..
    23. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    24. Oğlunu öldüren baba ağlayarak savunma..
    25. Çeltik samanı göz ardı ediliyor
    26. Vanlı öğrenciler, ceviz yapraklarından..
    27. ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderen..
    28. Sarıkamış yeniden beyaza büründü
    29. FETÖ’den araması bulunan eski yüzbaşı,..
    30. Kendi beceremedi! Onları gazladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız