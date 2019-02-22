Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle tek yön trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor. Silifke-Mersin yolunun 22-24, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Karaburun-Urla yolunun 0-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Siirt-Kurtalan yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

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