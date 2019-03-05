Kara vicdanlı doktor! Çarşaflı hastalarını hedef gösterdi

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İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde skandal. Hastanede muayene sırası bekleyen çarşaflı kadınların gizlice fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında paylaşan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlisi Pınar Türkoğlu büyük tepki çekti. Örtü karşıtı Pınar Türkoğlu’nun, “Yazacak şey bulamadım” sözleriyle paylaştığı fotoğrafa, aynı zihniyetteki diğer diş hekimlerinin de alçakça yorumlar yazdıkları belirlendi.

Alçak paylaşıma alçak yorumlar

Birçok kullanıcının tepki gösterdiği paylaşıma destek veren diş hekimlerinden Duygu Ofluoğlu, “Ortalama zekaya sahip bir insanı bu hale sokabilen inanç sistemini ve bunu sağlayan güç her neyse onu korkunççç kıskanıyorum” dedi. “Dtzeren” uzantılı Diş Hekimi Ahmet Mustafa Zeren ise “Ninja” yorumuyla çarşaflı kadınlara hakaret etti. “Carsi_dental” isimli bir diğer diş hekimi “Kalorifer böcekleri” şeklinde alçak bir yorum yaptı.

“Prof. Dr.” unvanı bulunan Ahmet Umut Güler adlı hadsizin paylaşıma yaptığı yorum ise şöyle: “Bu ülkede nelere alıştırılmadık ki? Bunlar daha iyi günlerimiz.”

Cezalandırın bunları

Söz konusu diş hekimleriyle ilgili Dişhekimleri Birliği’nin harekete geçmesi bekleniyor. Pınar Türkoğlu’yla ilgili İstanbul Üniversitesi’nin cezai işlem yapıp yapmayacağı merak edilirken, sözde kadın derneklerinden çarşaflı kadınlar lehine hiçbir açıklama yapılmış değil.