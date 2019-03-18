0553 313 94 23

Kara tren, Gaziray’a dönüştü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, demiryolu ulaşımı ile ilgili projeler hakkında yaptığı açıklamada.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:48
Kara tren, Gaziray’a dönüştü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, demiryolu ulaşımı ile ilgili projeler hakkında yaptığı açıklamada. "Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan’ türküsünü söylemişiz yıllardır, kara treni bile çalıştıramamışız. İki yıl önce Gaziray Banliyo Hattı Projesi’ne başladık, kara treni Gaziray’a dönüştürdük. Gaziray’la kent merkezini, Organize Sanayi Bölgesi’ni ve Küçük Sanayi Bölgesi’ni birbirine bağlıyoruz” dedi.


31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalar kapsamında Gazikent’te vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, bitirilen ve yapımı devam eden projeleri anlattı. Başkan, çamur, çukur ve çöp siyaseti yapanlara karşı proje üreten siyaset anlayışının temsilcisi olacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Gaziantep, bizim sigortamız, o şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne istiyorsanız başımın üzerindedir’ dediğini hatırlatan başkan Şahin, yeni dönemde kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.


“Ulaşım bir refah seviyesidir”


Gaziray Banliyo Hattı projesinin yapımına iki yıl önce başlandığını anımsatan başkan Fatma Şahin, "Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) kapsamında hazırlanan Gaziray projesiyle, kent merkezi, 6 adet Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Bölgeleri birbirine bağlıyoruz. Yıllardır, ‘demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan’ türküsünü söylemişiz, kara treni bile çalıştıramamışız. Bu bir medeniyet göstergesidir. Memleketinizi ne kadar demir ağlarla örerseniz, o kadar medeniyete yakınlaşırsınız, bu bir refah seviyesidir, şu an Mevcut 25 kilometrelik banliyo hattı yenilenecek, 16 adet istasyon oluşturulacak. Kara tren hattımız, Oduncular Sitesinden başlıyor, Mezarlıktan geçiyoruz, Zeugma Müzesi, Hastaneler ve Oteller Bölgesinden 5 kilometre yerin altına iniyoruz. Neden. Çünkü bunu yapmazsak şehri ikiye bölüyoruz. Nereden çıkıyoruz? Adliyeden çıkıyoruz. Oradan stadyum, beylerbeyi, Dülük ve Organize Sanayi Bölgesi. 5 kilometrenin üzerine Gaziray Parkı yapıyoruz. 40 metre derinliğinde 5 kilometre uzunluğundaki hattı, cennete dönüştürüyoruz. ‘Çocuk dostu kent, genç dostu kent, yaşlı dostu kent, kadın dostu kent olacağız’ dedik, nasıl olacağız lafla olur mu bu? Olmaz, bu işleri bitireceğiz. Herkes burada hayat bulacak, tıpkı Fıstık Park gibi, İstasyon Park gibi, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi gibi. Her şeyi bitti, altyapıyı devlet yapıyor üst yapıyı yeşil dokuyla buluşturacağız. GASKİ altyapı için 500 milyon hibe buldu, kim kime karşılıksız bir kuruş para verir? Altyapı bitti bu memlekette. Öncelikle altyapıyı güçlendireceksin” ifadelerini kullandı.


“En güzel işimiz metro olacak”


En güzel projelerinin metro olacağını vurgulayan Şahin, “Gaziantep’e metro geliyor. Avrupa bunu tam 200 yıl önce yapmış. Türkiye’de sadece Ankara ve İstanbul’da var, Konya daha yeni başladı, biz uygulama projesini bitirdik. İspanyollarla çalıştık. Gar aktarma merkeziyle metroya giriyoruz. Buradan millet bahçesinin altından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 55 metre, Düztepe’den 50 metre, Kahveli Pınar’dan 33 metre, Yeşilvadi’den 22 metre alta iniyoruz. Şehrin ortasından, Şehir Hastanesi’ne metroyla tam 15 dakikada gideceğiz, 15 dakika sonra şehrin öbür ucundasınız. Bunu başarmamız lazım, ama çok büyük devlet yatırımı bu. Normal hafif raylı sistemi değil, çocuklarımız, torunlarımız ve yarınlarımız için bir derdim, bir sevdam var. Bunu yapmam için elimin güçlü olması lazım. Sadece uygulama projesinin Büyükşehir’e maliyeti, 15 milyon TL. Hepsi bitti, artık temel atma noktasına geldik. Metro en güzel işimiz olacak. Hep başkalarının metrosuna bakarak büyüdük, kendi hikayemizi yazacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Demir Yumruk" Şükrü Altay, kemerini korumak için ringe çıkacak
    1. "Demir Yumruk" Şükrü Altay, kemerini..
    2. Akın Öztürk: İsrail bizi sattı
    3. "Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar..
    4. Uşak BİLSEM’den 18 Mart’a özel klip
    5. Beklenen haberi Müge Anlı verdi
    6. (Özel haber) Kardeşi, Türk futbol..
    7. Harran Belediye Başkanı Özyavuz..
    8. Genç tasarımcı Güler Baysal dünyaya..
    9. Denizli’de AKUTPARK açıldı
    10. Gut sol ayak başparmağına ağrı ile..
    11. 17-25 Aralık davasında FETÖ'cülere..
    12. Osmanlı Ermenilerinde Türk müziği
    13. Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay göreve..
    14. Saatlerdir devam eden fabrika..
    15. Haymana: "Çanakkale Bir Milletin..
    16. Yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluştu
    17. Seyir halindeki tırda yangın
    18. Çatak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    19. Kulüpler arası halk oyunları il..
    20. Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!