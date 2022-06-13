Kara propaganda her yerde! Yabancı düşmanlığı böyel körükleniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamalar sıcaklığını korurken, yabancı düşmanlığı google arama motorunda bile ortaya çıkıyor. Google arama moturana 'Suriyeliler tarafından' yazıldığında bir sürü kışkırtıcı ifadeler yer alıyor.

İşte o ifadeler:

Kısa film bile çektiler

Kısa film, 2011 yılında çocuk sahibi olan bir ailenin kurduğu hayallerle başlıyor. Suriyeliler gelmeden önce son derece mutlu bir hayat yaşayan anne ve baba, doğmamış çocukları Göktuğ’un doktor olmasının hayallerini kuruyor. 3 Mayıs 2043’e gelindiğinde kameralar harabeye dönmüş İstanbul’u gösteriyor. Suriyeliler her yere hakim olmuş ve sokakta gördükleri Türkleri kovalıyor. İstanbul'un eyalet yapıldığı filmde, eyaletin Suriyeli Başkanı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’nin devlet başkanı oluyor. Filmde ailesinin doktorluk hayali kurduğu Göktuğ ise hastanede diğer 2 Türk gibi ancak temizlikçi olabiliyor. Çünkü Suriyeliler her yeri ele geçirmiş durumda. Suriyeliler anlayamadığı için Türkçe konuşmak yasak! “Keşke 2020’li yıllara dönebilsek, sizin yüzünüzden bu duruma geldik” diyerek ailesine serzenişte bulunan Göktuğ, bugün Türkiye’de yaşayanlara da bir mesaj vermiş oluyor.

Özdağ: Ben yaptırdım

Hande Karacasu tarafından çekilen 'Sessiz İstila' adlı kısa belgeselin altından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çıktı. Özdağ yaptığı açıklamada, "H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler 'halk' değil. Misafir. Kin, düşmanlık yok." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ oy için propaganda yapıyor

Türkiye’de kayıtlı 3.7 milyon Suriyeli, 4.3 milyon da kayıt dışı sığınmacı olduğunu belirten Özdağ, “3.7 milyonun büyük bir bölümü, gönüllü olarak geri dönmeyecek. Kimse bedava alışveriş yaptığı bir süpermarketi terk edip gitmez. Kim gönüllü olarak yollayacağız diyorsa Türk halkına yalan söylüyordur. Bu söylemler Türkiye’nin ne kadar kötü yönetildiğinin çok açık göstergesidir” dedi.

“İktidara geldiğimizde Suriye’ye belirli şeyler önereceğiz” diyen Özdağ, “Suriyelilerin hızla kendi ülkelerine geri dönüşleri için süreci başlatacağız. Afganların Türkiye’de hiçbir hukuki statüsü yok, yani kaçaklar. Bu nedenle sınır dışı edilmeleri gerekiyor. Sınırlarımız yolgeçen hanı. Terörizm otobanına dönmüş durumda” dedi.