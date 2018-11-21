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"Kara para aklama İran hükümetinin meselesidir"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi:"(Dışişleri Bakanı) Zarif'in kara para aklamayla ilgili açıklamalarında herhangi bir eksiklik yok. Söylenenler tamamen doğrudur. Bu sorun sadece Zarif'in değil hükümetin de meselesidir"

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:20
"Kara para aklama İran hükümetinin meselesidir"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamalarına sahip çıkarak, bunun sadece Zarif'in değil hükümetin de meselesi olduğunu söyledi.

Vaizi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hükümetin şeffaflık peşinde olduğunu ve yolsuzlukla mücadele ettiğini vurgulayan Vaizi, Dışişleri Bakanı Zarif'in yolsuzluk ve kara para aklamayla ilgili sözlerinin ülkedeki gerçekliği ifade ettiğini belirtti.

Vaizi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu maddelerin ülkeye girişinin karşısında olduk. Uyuşturucu, para için ülkeye sokuluyor. Yasal olmayan ticarete ve kaçakçılığa da bu yüzden karşıyız. Bunları bir araya getirdiğimizde kara para aklama hakikatine ulaşıyoruz. Uyuşturucu, alkollü içeceklerin ülkeye sokulması ve kaçakçılık kara para aklama olayıdır. Hükümet buna karşıdır, Dışişleri Bakanı da tam olarak bu noktaya temas etmiştir."

Zarif'in ülkedeki kara para aklamayla ilgili yasanın yerini bulması gerektiğine inandığını dile getiren Vaizi, "Zarif'in kara para aklamayla ilgili açıklamalarında herhangi bir eksiklik yok. Söylenenler tamamen doğrudur. Bu sorun sadece Zarif'in değil hükümetin de meselesidir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarısı hakkında 12 Kasım'da "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.

Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakâr çevrelerin sert eleştirilerine hedef olmuş, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei de Dışişleri Bakanı'nı söz konusu açıklamasını belgelendirmeye çağırmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:20
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