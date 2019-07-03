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Kara olan Fatma değildir, kara olan zihniyetinizdir

Gazetemiz okurlarından Gürhan Gürses, "Kara olan Fatma değildir, kara olan zihniyetinizdir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:15
Kara olan Fatma değildir, kara olan zihniyetinizdir

Gürhan Gürses

Marmaray’da başörtülü bir kadına ‘Kara Fatma’ diyerek hakaret etmeye çalışan kara cahil bir kadın bu cehaletini şu sözlerle tescilledi: ‘Burası özgür bir ülke istediğimi söyleyebilirim.’

Sevsinler özgürlüğünü...

Soytarılık etmeden güldürseydi toplumu iyi olurdu.

Geçtik artık bu yobaz düşünceleri.

Sür eşeği başka ülkeye kadın!

Bizim açıklık ya da kapalılıkla ilgili bir derdimiz yok. Yani diyeceğim buradan yürümekle sana ekmek yok zavallı özgür kadın! Burada cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum bu olayın melun zihniyetini teşhir ediyorum. Bizim kadınlık erkeklik gibi bir ötekileştirmemiz yok. Bizim Kürtlük Türklükle ilgili sorunumuz yok. Bizim Alevi Sünni gibi bir derdimiz de yok.

Fatma; Peygamber kızıdır.

İstiklal savaşı kahramanıdır.

Sinema sanatçısıdır.

İlk kadın romancımızdır.

En güzel isimlerden bir tanesidir. Annedir.

Abladır. Öğretmendir.

Kadındır kadın.

Kara Fatma diyerek onu böcekleştirmeye çalışan zihniyet sadece kendi fikrini ve zikrini böcekleştirmekle kalmıyor şahsiyetini de böcekleştiriyor. Bu şekilde böcekleşenler de ezilmeye mahkumdur. Hem de bunu sarf ederken demokrasiden özgürlükten bahsederek söylüyor. İyi de kadın, demokrasi ve özgürlüğün temel hak ve hürriyetlerine aykırı hareket ederek söylüyorsun bunu. Senin özgürlüğün başka bir insanın özgürlüğüne kadardır. Başkasına hakaret etmek, onu aşağılamak ve ötekileştirmek özgürlük değildir. Cehaletin rengi yoktur, cahil cahildir.

Burası özgür bir ülke, evet.

Herkese yer var, evet.

Herkes istediği gibi giyinebilir, evet.

Herkes istediği gibi inanabilir, evet.

Herkes istediği gibi konuşabilir, evet.

Sadece senin gibi ötekileştirenlere yer yok kadın!

Karnımız tok bu tür saçmalıklara, zihnimiz kapalı bu tür zavallılıklara, kalbimiz duvar bu tür ötekileştirmelere. Bana ekonomi ile gel, eğitimle, kitapla... Ufuk açan fikirlerle gel, şiirle gel, türküyle... İyilikle gel, güzellikle...

Kara olan Fatma değildir.

Kara olan zihniyetinizdir.

Böcek olan Fatma değildir.

Böcek olan kalbinizdir.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:15
  1. Gürhan Gürses
  2. Marmaray
  3. Kara Fatma
  4. yobaz düşünceler
  5. Kürtlük Türklük
  6. Alevi Sünni
  7. Fatma
  8. İstiklal savaşı

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