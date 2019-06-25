Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı tebrik etti25 Haziran 2019 Salı 17:28
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kutladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiği Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki personeli tebrik etti.
Bakan Akar, Kara Kuvvetlerine çalışmalarında başarılar diledi.
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