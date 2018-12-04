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Kara Kuvvetlerindeki "ankesör" soruşturmasında 19 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile "sivil imam"ların da aralarında olduğu 41 şüpheliden 19'u tutuklandı- Adli kontrol şartı uygulanarak salıverilen 22 zanlıdan 15'i ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu

04 Aralık 2018 Salı 12:29
Kara Kuvvetlerindeki "ankesör" soruşturmasında 19 tutuklama

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 19'u tutuklandı.

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 41 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i, "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak" istediğini belirterek itirafçı oldu.

Savcılık sorgusunun ardından 26 zanlı tutuklanmaları, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverilmeleri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 19'u tutuklanırken, 22'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "sivil mahrem imamları" ile ankesörlü telefondan haberleştiği ileri sürülen Kara Kuvvetleri Komutanlığından biri yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı 48 kişi ile bu kişilerin bağlantı kurduğu 3 "sivil imam" hakkında soruşturma başlatılmış, şüphelilerden 41'i gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:29
  1. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  4. mahrem imamları

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