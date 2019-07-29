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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 41 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltı alındı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:59
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 41 gözaltı kararı

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:59
  1. Kara Kuvvetleri
  2. FETÖ

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