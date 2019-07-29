Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 41 gözaltı kararı Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltı alındı.

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