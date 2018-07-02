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Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen askerler arasında 22 albay ve 19 yarbay halen aktif görevde bulunuyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyon! Çok sayıda gözaltı

Gözaltı kararı verilen askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla kontörlü, ankesörlü ve büfe telefolarıyla periyodik ve ardışık sistemle haberleştikleri belirlendi.

Bu kapsamda haklarında daha önce bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapılan 22 albay; halen aktif görevde 22 albay, halen aktif görevde 19 yarbay ile haklarında işlem yapılan 27 yarbay hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon Ankara başta olmak üzere 18 ilde devam ediyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
  1. Ankara
  2. FETÖ üyesi
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • MilletMillet4 sa önce
    Çare karargahlara güvenilir askerliği tam manası ile bilen emekli subayların göreve davet edilmesindedir
  • kayıkayı6 sa önce
    it eniği gibi bitmedi gitti şerefsizler.
  • Gurhan cakirGurhan cakir5 sa önce
    Isim listesi de yayinlansa cok daha guzel olacak. Bu adaletsiz vicdansiz ve merhamet duygularindan yoksun olan bu adamlar gun yuzu gormemeli. ISIM LISTESI istiyoruz.
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