Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyon! Çok sayıda gözaltı

Gözaltı kararı verilen askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla kontörlü, ankesörlü ve büfe telefolarıyla periyodik ve ardışık sistemle haberleştikleri belirlendi.

Bu kapsamda haklarında daha önce bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapılan 22 albay; halen aktif görevde 22 albay, halen aktif görevde 19 yarbay ile haklarında işlem yapılan 27 yarbay hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon Ankara başta olmak üzere 18 ilde devam ediyor.