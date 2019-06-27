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"Kara Kuvvetlerimiz küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "Kara Kuvvetlerimiz, vatanımızın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarımızdan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"

27 Haziran 2019 Perşembe 15:50
"Kara Kuvvetlerimiz küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz, vatanımızın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarımızdan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, binlerce yıllık şanlı tarihten süzülüp gelen köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2228'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kara Kuvvetlerinin, kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil Türk milletinin huzur ve refahı için yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde, omuz omuza çalışarak bugüne kadar büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Akar, bu başarıların elde edilmesinde kendisini mesleğine adayan, üstlendiği vazifeleri "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin payının büyük olduğunu aktardı.

Akar, Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelini bu başarılarından dolayı kutladığını ve alınlarından öptüğünü ifade ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kara Kuvvetlerimiz, vatanımızın her köşesinde hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele görevlerinin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarımızdan aldığı ilhamla sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinde de önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. 'Ordu millet' anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.

Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere, Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm değerli personelini kutluyor, kendilerine ve onlara daima destek sağlayan kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

- Kuruluş yıl dönümü yayınlanan videoyla kutlandı

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video yayımlandı.

"Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." başlığıyla yayımlanan videoda, Mehmetçik'in katıldığı bazı operasyon ve tatbikat görüntülerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:50
  1. Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü
  2. mesaj
  3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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