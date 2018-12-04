THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

04 Aralık 2018 Salı 12:53
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında KKK'de ulaştırma bölüğünde vatani görevini yapan tanık M.K, 15 Temmuz akşam saatlerinde orduevindeki düğünden sonra birliğe araçla girmeye çalıştığını fakat tanımadığı bir rütbelinin, "Buradan içeri giremezsin." diye bağırdığını belirtti. M.K, daha sonra 2 numaralı nizamiye girişinde rütbeli bir askerin aracın plakasını kontrol ederek girişine izin verdiğini söyledi.

Nizamiyeye giriş yaptıktan sonra kamuflajlı, tanımadığı binbaşının içtima emri verdiğini ve birlikteki askerlerin alanda toplandığını kaydeden M.K, bu sırada bir albayın erlere yönelerek heyecanlı bir konuşma yaptığını anlattı.

M.K, albayın, "Yeni grup komutanınız benim ve birlikteki tüm yetkiler bende. Askeriye yönetime el koydu. Bunu yapmamızın nedeni ülkenin kötü yönetilmesi. Vatana millete hayırlı olsun." diyerek askerleri ikna etmeye çalıştığını fakat Üsteğmen Süleyman Kaya'nın erleri uyararak asla kimseye ateş etmemeleri gerektiğini ve rütbeli askerlerden uzak durmalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Kaya'nın tavsiyelerine uyarak aynı devre birkaç askerle güvenlik kulübesine gittiklerini ve sabaha kadar orada beklediklerini dile getiren M.K, kulübeye girerken Araç Sevk Amirliğinde tanımadığı bir binbaşının araç giriş çıkışlarını kontrol ettiğini gördüğünü söyledi.

Tanık er O.E. ise 15 Temmuz'da akşam saatlerinde birlikte bulunduğu sırada içtima emri verildiğini, bu sırada konuşan albayın Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetimi ele geçirdiğini söylediğini ve bazı erleri rastgele seçerek başlarına bir rütbeli görevlendirdiğini ifade etti.

Kendisine G3 piyade tüfeğiyle mühimmat ve içeriye giren herkese ateş emri verildiğini anlatan O.E, ilerleyen saatlerde tanımadığı bir binbaşının yanına gelerek silahını zorla aldığını belirtti.

O.E, birliğe dışardan gelen kamuflajlı rütbeli askerler gördüğünü, kendisinin 3 numaralı nizamiyenin orada sabaha kadar nöbet tuttuğunu, zaman zaman yanlarına rütbeli askerlerin gelerek denetim yaptığını kaydetti.

Duruşmaya ara verildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:53
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezyalı iş adamı Low Jho hakkında tutuklama kararı
    1. Malezyalı iş adamı Low Jho hakkında..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Vahşet! Sokak köpeğini parçalattı
    4. MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir..
    5. HDP'li 3 vekil, Leyla Güven için 3..
    6. Türk savunma sanayisinde bir ilk! Dev..
    7. Satıp para kazanacaktı, yerlerinde..
    8. "Son 3 virajımız kaldı
    9. ABD'den İran ve Çin'e suçlama
    10. n11pro resmen hizmete başladı
    11. İŞKUR kamuya 70 bin personel alımı..
    12. Erdoğan’dan Latin rüzgârı
    13. Türkiye sınırında Rus yapımı savaş..
    14. Ericsson, Türkiye'yi küresel teknoloji..
    15. "Batı dünyası İslam'ı kaynağından..
    16. "Kaset komplosu" davası
    17. Ender Ünlü, Gündoğdu Adana Basketbol'da
    18. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    19. Milyonlarca kullanıcı şokta! WhatsApp..
    20. 2019 asgari ücret ne olur
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar