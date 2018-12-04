Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında KKK'de ulaştırma bölüğünde vatani görevini yapan tanık M.K, 15 Temmuz akşam saatlerinde orduevindeki düğünden sonra birliğe araçla girmeye çalıştığını fakat tanımadığı bir rütbelinin, "Buradan içeri giremezsin." diye bağırdığını belirtti. M.K, daha sonra 2 numaralı nizamiye girişinde rütbeli bir askerin aracın plakasını kontrol ederek girişine izin verdiğini söyledi.

Nizamiyeye giriş yaptıktan sonra kamuflajlı, tanımadığı binbaşının içtima emri verdiğini ve birlikteki askerlerin alanda toplandığını kaydeden M.K, bu sırada bir albayın erlere yönelerek heyecanlı bir konuşma yaptığını anlattı.

M.K, albayın, "Yeni grup komutanınız benim ve birlikteki tüm yetkiler bende. Askeriye yönetime el koydu. Bunu yapmamızın nedeni ülkenin kötü yönetilmesi. Vatana millete hayırlı olsun." diyerek askerleri ikna etmeye çalıştığını fakat Üsteğmen Süleyman Kaya'nın erleri uyararak asla kimseye ateş etmemeleri gerektiğini ve rütbeli askerlerden uzak durmalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Kaya'nın tavsiyelerine uyarak aynı devre birkaç askerle güvenlik kulübesine gittiklerini ve sabaha kadar orada beklediklerini dile getiren M.K, kulübeye girerken Araç Sevk Amirliğinde tanımadığı bir binbaşının araç giriş çıkışlarını kontrol ettiğini gördüğünü söyledi.

Tanık er O.E. ise 15 Temmuz'da akşam saatlerinde birlikte bulunduğu sırada içtima emri verildiğini, bu sırada konuşan albayın Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetimi ele geçirdiğini söylediğini ve bazı erleri rastgele seçerek başlarına bir rütbeli görevlendirdiğini ifade etti.

Kendisine G3 piyade tüfeğiyle mühimmat ve içeriye giren herkese ateş emri verildiğini anlatan O.E, ilerleyen saatlerde tanımadığı bir binbaşının yanına gelerek silahını zorla aldığını belirtti.

O.E, birliğe dışardan gelen kamuflajlı rütbeli askerler gördüğünü, kendisinin 3 numaralı nizamiyenin orada sabaha kadar nöbet tuttuğunu, zaman zaman yanlarına rütbeli askerlerin gelerek denetim yaptığını kaydetti.

Duruşmaya ara verildi.