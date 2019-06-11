0553 313 94 23

Kara Kuvvetleri Komutanlığında "ankesör" operasyonu

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 48'i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

11 Haziran 2019 Salı 09:49
Kara Kuvvetleri Komutanlığında "ankesör" operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 48'i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Gözaltı kararı çıkarılan şüpheli askerlerin 48'inin aktif görevde olduğu, diğer 2 astsubay hakkında idari tedbir uygulandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 33 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 2 mahrem imamın, önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirtildi. Şüphelilerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığında diğerinin ise Sağlık Bakanlığında aktif görevde olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:49
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. ankesörl
  3. FETÖ
  4. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Posof Savaşır köyünde heyelan
    1. Posof Savaşır köyünde heyelan
    2. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    3. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    4. Borsa güneyükselişle başladı
    5. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    6. Celalettin Ekinci: “Hayatımızı..
    7. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    8. Menderes’te binlerin katılımıyla halk..
    9. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    10. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    11. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    12. İcradan satılık hastane
    13. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    14. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    15. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    16. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    17. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    18. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    19. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    20. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı