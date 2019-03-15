Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop’taki roket/füze atış programı paylaşıldı
SİNOP (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4.15 Mart 2019 Cuma 13:05
SİNOP (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı tarafından Sinop’ta gerçekleştirilecek olan Roket/Füze Atış Programı paylaşıldı.
18 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı Sinop Atış Alanı Test Merkezi NOTAM-NOTMAR sahası ve belirtilen saatler arasında Sinop Test Merkezinden Doğu Karadeniz tarafında Tirebolu–Giresun açıklarına atılmak üzere Roket ve Füze Atış Programı kapsamında hedef bölge ve atış saatleri kamuoyu ile paylaşıldı.
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