Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop’taki roket/füze atış programı paylaşıldı SİNOP (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4.

SİNOP (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı tarafından Sinop’ta gerçekleştirilecek olan Roket/Füze Atış Programı paylaşıldı.

18 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı Sinop Atış Alanı Test Merkezi NOTAM-NOTMAR sahası ve belirtilen saatler arasında Sinop Test Merkezinden Doğu Karadeniz tarafında Tirebolu–Giresun açıklarına atılmak üzere Roket ve Füze Atış Programı kapsamında hedef bölge ve atış saatleri kamuoyu ile paylaşıldı.

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