Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 2 Albay, 9 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen, 1 Teğmen ve 2mahrem sorumlu olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındanyürütülen soruşturma kapsamındaKara KuvvetleriKomutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ’ nün Mahrem imamlarile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodikve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen2 Albay,9 Yüzbaşı, 18 Üsteğmen,1 Teğmen ve 2mahrem sorumlu olmak üzere toplam32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.. Gözaltına alınan asker şüphelilerin17’siningörevde olduğu belirtilirkendiğer şüphelilerhakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.