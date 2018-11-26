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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 43'ü muvazzaf 48 kişi ile 3 "sivil imam" hakkında gözaltı kararı verildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:58
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 43'ü muvazzaf 48 kişi ile 3 "sivil imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "sivil mahrem imamları" ile ankesörlü telefondan haberleştiği tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığından biri yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı 48 kişi ile bu kişilerin bağlantı kurduğu 3 "sivil imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen askerlerden 43'ünün muvazzaf, sivil mahrem imamların ise kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:58
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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