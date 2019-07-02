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Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi

02 Temmuz 2019 Salı 15:03
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren astsubay Can K, 15 Temmuz'da KKK Destek Kıtalar Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu'nun emir astsubayı olarak görevli olduğunu beyan etti. Olay günü, mesainin ardından evine geçtiğini, TRT'de okunan darbe bildirisinin ardından Özoğlu'nu aradığını anlatan Can K, verilen emir doğrultusunda darbe girişimi sırasında evinde beklediğini, ertesi gün mesaisine devam ettiğini bildirdi.

Tanık astsubay Cumhur A, 15 Temmuz'da mesai bitiminin ardından ailesiyle birlikte Polatlı'ya gittiğini, burada katıldığı bir düğünde telefonundan baktığı internet haber sitelerindeki haberler üzerine askeri hareketlilikten haberdar olduğunu anlattı. Sabah saatlerine kadar amirlerinden ve mesai arkadaşlarından bilgi alamadığını ve kimseye ulaşamadığını belirten Cumhur A, ertesi gün görevli olduğu birlikten aranarak mesaiye çağrıldığını, olaylara ilişkin başka bilgisinin olmadığını söyledi.

Tanık astsubay Ziya P, 14 ve 16 Temmuz'da Destek Kıtaları Komutanlığında nöbetçi astsubay olarak görevli olduğunu, bu nedenle 15 Temmuz'da evinde bulunduğunu aktardı.

Basından takip ettiği haberler üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu bildiren Ziya P, 16 Temmuz 00.30 sularında aradığı astsubay Mustafa Kaya'nın kendisine grup komutanının tutuklandığını söylediğini, KKK Karargahı'nda darbeye yönelik eylemlere ilişkin ise aralarında bir konuşma geçmediğini beyan etti.

Diğer tanıklar Ahmet A, Burak S, Cumhur C, Cengiz A. ve Selçuk G'nin de beyanlarının alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:03
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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