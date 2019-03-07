Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile izleyiciler katıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk değerlendirmesini yaptı. İddia makamının tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını talep ettiği mütalaasının ardından müşteki avukatları da tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Daha sonra sanıklar ve avukatları tahliyeye yönelik taleplerini iletti. Verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya, yarın tanık beyanlarıyla devam edilmek üzere ara verildi.

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