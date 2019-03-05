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Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

05 Mart 2019 Salı 16:59
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde er olarak vatani görevini yerine getiren T.A, SEGBİS vasıtasıyla tanık beyanında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi 6 aylık asker olduğunu belirten T.A, nöbet tuttuğu sırada 7 No'lu karargah kapısından 21.00 gibi iki subayın giriş yaptığını söyledi. T.A, subayların askeri kamuflaj giydiğini ancak sakallı olmalarının dikkatini çektiğini belirtti.

T.A, "Gelen o iki subay hiçbir şey demeden içeri girdi. Dümdüz yürüyüp, ikinci soldan yukarı çıktı. Daha sonra generali elleri kelepçeli, ağzı bağlı bir şekilde dışarı çıkardılar. Bize güvenlik subayı albay 'herkes nizamiye giriş kapısına gidecek, orada toplanacak' dedi. General haricinde iki, üç kişinin daha ağzı bantlı, elleri kelepçeliydi. Onlar da giriş kapısında bekletiliyordu, sırayla dışarı çıkartılıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Kimsenin neler olup bittiğini bilmediğini aktaran T.A, ilerleyen dakikalarda jetlerin sesini duyduğunu belirtti.

Daha sonra erlerin koğuşlara gönderildiğini kaydeden T.A, "Bir komutan geldi koğuşa, silahlı idi ve savaşa gider gibi giyinmişti. Üzerinde hücum yeleği, silah ve cephane vardı. Sert bir şekilde, 'herkes koğuştan çıkacak' dedi. Biz de aşağıya indik, içtima aldılar sonra 'herkes serbest' dediler." diye konuştu.

Sabah saatlerinde bir arkadaşına ilaç lazım olduğunu belirten T.A, başlarında bulunan ancak kim olduğunu bilmediği bir komutandan ilaç alıp gelmek için izin istediğini ancak onun izin vermediğini söyledi.

T.A, sabah olduğunda nöbet yerine çağrıldığını, gittiğinde her yeri dağınık gördüğünü bildirdi.

- "Toplantılarda görev yaptığımız birliklerle ilgili bilgi isteniyordu"

Tanık Orhan Yılmaz ise FETÖ ile 9 yaşında tanıştığını, ilerleyen yıllarda TSK'ya girdiğini anlattı. Yılmaz, 1998-2006 yılları arasında İstanbul'da "Ahmet" ve "Veli", Ankara'da iken "Cuma" kod adlı örgüt üyesinin kendilerinden sorumlu olduğunu belirtti.

Duruşmanın sanıklarından Mehmet Kalkan hakkında da beyanda bulunan Yılmaz, şunları anlattı:

"Kalkan'ı ilk olarak İstanbul’da görevliyken görmüştüm. Kalkan ve ben, 'Ahmet' kod adlı şahsın evine periyodik olarak giriyorduk. Sadece Kalkan ve ben katılıyordum bu toplantılara. O zamanlar Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyor, kasetlerini dinliyorduk. İstanbul'da Kalkan'la katıldığımız toplantılar 5-6 ay kadar sürdü. Onun rütbesi de o zaman üsteğmendi. Toplantılarda görev yaptığımız birliklerle ilgili bilgi isteniyordu. Bu tür konular tek tek soruluyordu. Ankara'da bizden sorumlu olan ise 'Cuma' kod adlı şahıs idi. Kalkan'ı Ankara'da sadece üç dört kez gördüm."

15 Temmuz'da er olarak vatani görevini yapan S.B. de tanıklık yaptığı duruşmada, "Nöbete hazırlanıyordum. Koğuş nöbetçisi gelerek dışarı çıkmamızı, alayın toplandığını söyledi. Bir albay çıkıp 'TSK yönetime el koydu, alayın bütün emir komutası bende' dedi. İçtimadaki herkes bunu duydu." dedi.

Daha sonra nöbet yerine gittiğini söyleyen S.B, Eskişehir yolu üzerinde kamuflajlı askerleri gördüğünü ifade etti. Gece saatlerinde bir albay, bir üsteğmen ve bir de kıdemli başçavuşun yanına geldiğini belirten S.B, bu şahısların rütbelerinin ve ellerinde silahlarının olduğunu ancak isimliklerinin bulunmadığını söyledi.

Diğer tanık beyanlarının ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:59
  1. 15 Temmuz 2016
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ

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