Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde dava dosyasına gelen sanıklarla ilgili tanık beyanları ve sanıkların HTS kayıtlarını okudu.

Başkan İlhan, gelen belgelere ilişkin talebini dinlemek üzere Cumhuriyet Savcısı'na söz verdi. Savcı, tutuklu sanıklara isnat olunan suçun mahiyeti, mevcut delil durumu ve tanıkların öngörülen ceza itibarıyla kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, tüm tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcının ardından söz alan sanıklar uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek, tahliye talep etti.

Tanık ifadeleri ve üzerine isnat edilen suçlara ilişkin beyanda bulunmak üzere dinlenen eski albay Mutlu Serkan Vurdem, reddi hakim talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.