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Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

06 Aralık 2018 Perşembe 12:37
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık Arslan S, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma başvurusu kapsamında KKK'deki darbe girişimi davası sanıklarından eski binbaşı Murat Veske hakkında beyanda bulundu.

Arslan S, FETÖ ile 1990'lı yılların başında tanıştığını ve örgüt abilerinin yönlendirmesiyle 1992'de Kuleli Askeri Lisesini kazandığını söyledi.

Murat Veske ile 1995-1999 yıllarında örgüt sohbetlerine katıldığını, İzmir'e tayini çıktıktan sonra bir daha görüşmediklerini belirten Arslan S, Veske'nin o tarihten sonra örgütle bağlantısı olup olmadığını bilmediğini savundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanık Ömer Y. de KKK'deki darbe girişimi davası sanıklarından eski üsteğmen Kurtuluş Kafalı hakkında verdiği beyanda, Kurtuluş'la Eskişehir'de üniversite öğrencisiyken 2012'de tanıştığını ve beraber sohbetlere gittiklerini anlattı.

Mahkeme huzuruna çıkan Kafalı'yı teşhis edemeyen Ömer Y, sohbete gittikleri ilk evi de gösteremeyeceğini fakat ikincisini gösterebileceğini söyledi.

Darbe girişimi sırasında vatani görevini yapan tanık İ.G. ise akşam saatlerinde uzman çavuş Gürkan Ayhan'ın emriyle içtimaya indiğini, ardından koğuşlara geçip birkaç saat beklediğini kaydetti.

İ.G, ikinci içtima emriyle "Özbek Garajı" olarak bilinen alana indiğini, burada rütbeli bir askerin konuşma yaptığını fakat ne dediğini duymadığını ifade etti.

İçtimadan sonra tekrar koğuşa çıktığını belirten İ.G, sabaha kadar burada beklediğini dile getirdi.

Duruşmaya ara verildi.



Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:37
  1. 15 temmuz darbe girişimi
  2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası

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