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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Mardin'de

Orgeneral Ümit Dündar, Mardin Valiliğini ziyaret etti

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:01
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar Mardin'de

MARDİN (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mardin'e geldi.

Orgeneral Dündar beraberinde 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla,70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Dündar, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüştü.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve bazı yetkililer de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:01
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  2. mardin

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