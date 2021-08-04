Milyonların merakla beklediği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar görev süresini ve yaş haddini doldurduğu için Kara Kuvvetleri Komutanlığından emekli edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Peki, Musa Avsever kimdir?

Kara kuvvetleri komutanı kim? Kara Kuvvetleri komutanı kim oldu?

Musa Avsever kim? Musa Avsever 7 Kasım 1957'de Nernek Konya'da dünyaya geldi. Musa Avsever 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti.

Avsever, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi. Orgeneral Musa Avsever; 4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucundan yaş haddinden emekli olan Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

Ümit Dündar kimdir kaç yaşında?

Ümit Dündar 2 Ekim 1955'te Manisa'da dünyaya geldi. 1972 yılında Kuleli Askeri Lisesinden,1975 yılında Kara Harp Okulundan asteğmen rütbesiyle, 1976 yılında da İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. Kara Harp Akademisinden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesinde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığına atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı.

2013 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığına atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığına atandı.

2016 askeri darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı ve bir süre bu görevi üstlendi. Darbe gecesinin yaşandığı 16 Temmuz günü, saat 00:50 ila 1:00 arasında çeşitli televizyon kanallarına bağlanmış ve gerçekleştirilen darbe girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenmediğini, bu darbe girişiminin ordu içindeki belirli gruplar tarafından yapıldığını belirtmiştir. İstanbul valisi, emniyet birimleri ve komuta ettiği 1. Ordu ile beraber darbeye karşı mücadele ettiklerini ifade etmiştir.

28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra kararı ile Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı.

9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.