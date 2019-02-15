Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar’dan Vali Öksüz’e ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Vali Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 4 Şubat 2019 tarihinde Kars’ta başlayan ve 22 Şubat 2019 tarihinde sona erecek olan uluslararası katılımla icra edilmekte olan “Birleşik, Müşterek Kış-2019 Fiili Tatbikatı” dolayısıyla geldiği Kars’ta Vali Türker Öksüz’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Türker Öksüz, kış tatbikatı nedeniyle Kars’a gelen ve Kars Valiliği’ne atanması dolayısıyla kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da, 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliği’ne atanan Öksüz’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret, günün anısına karşılıklı plaket takdimi ile sona erdi.