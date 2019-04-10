Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar Macaristan'da Orgeneral Ümit Dündar, Macaristan'daki Türk şehitliğini ziyaret etti

BUDAPEŞTE (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Orgeneral Dündar, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinin mezarının bulunduğu Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Dündar, saygı duruşu ve Türkiye ile Macaristan milli marşlarının okunmasından sonra, Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua eden Dündar, şehitlik defterini imzaladı.

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