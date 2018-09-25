0553 313 94 23

Kara kıtayı karıştıran cinayetlerin sır perdesi aralandı! Google Haritalar ile bulundu

Temmuz ayında sosyal medyada gündeme gelen infaz videosunun sır perdesi 4 yıl sonra aralandı. Kadın ve çocukların katilleri olan askerlerin hangi ülkeye ait oldukları Google Haritalar sayesinde bulundu.

25 Eylül 2018 Salı 21:29
Kara kıtayı karıştıran cinayetlerin sır perdesi aralandı! Google Haritalar ile bulundu

Kamerunlu askerler, iki kadın ve iki çocuğu silah zoruyla infaza götürdükleri anı kamerayla kaydetti. Askerler, infaza götürdükleri kadınları ve çocukları kuşuna dizdi.

Kamerun hükümetinin ilk başta 'sahte' olarak nitelendirdikleri video, BBC Afrika'nın araştırmaları sonucu gerçek olduğu kanıtlandı.

KADIN VE ÇOCUKLAR KATLEDİLİYOR

Temmuz aylarında internet ortamında dolaşan bir videoda, bir grup asker, iki kadın ve çocuklarını katlediyor. Sosyal medyada paylaşılan videonun hemen ardından, söz konusu askerlerin Kamerun ya da Mali ülkesine ait askerler olduğu tartışması başladı. Ancak videoyu Kamerun hükümeti ısrarla reddetti. Paylaşılan videonun sahte olduğunu iddia ettiler. Ancak BBC Afrika muhabirleri olayın üzerine gidip videoyu analiz etmeye başladılar.

Kamerun kaynaklarıyla yapılan ortak araştırma projesiyle Google Haritalar üzerinden dağların sırt çizgisiyle tam bir eşleşme kaydedildi. Cinayetlerin işlendiği bölgenin Kamerun'a bağlı bir eyalet olduğuna ulaşıldı.

Haritalar sayesinde bulunan konumun ardından bölgedeki bütün detaylar eşleştirildi. Ardından cinayetin tam anlamıyla işlendiği bölgeye ulaşıldı. Analiz öyle bir noktaya ulaştı ki işlenen cinayetlerin zamanı (gündüz-akşam) bile önemli bir sonucu doğurdu. Devam eden girişimler sonucunda cinayetlerin yeri ve zamanı bulundu. Cinayet 2014'ün son aylarında işlendiği ortaya çıktı.

Kamerun hükümetinin ısrarla reddettiği cinayetlerle alakalı muhabirler önemli bir detayı daha yakaladı. Askerlerin kullandığı silahların Kamerun'un kullandığı silahlarla birebir olduğu anlaşıldı. Devamında askerlerin kimler olduğuna ulaşıldı. Videoda ön plan çıkan askerlerin Gonorso ve Tchotcho olduğu ortaya çıktı. Tchoto ve Gonorso, Kamerun ordusunda görev yapıyor.

Artık kesin olarak videodaki katillerin hangi ülkeye ait olduğu ve kimler olduğu bulundu. Kamerun hükümeti sonunda iddiaları doğruladı. Videoda yer alan 7 askerin tutuklandığını açıkladı. Öldürülen kadın ve çocukların ise niçin öldürüldüğü hala bilinmiyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:29
  1. Kamerun
  2. BBC Afrika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da etkili olan selin bilançosu ağırlaşıyor
    1. Meksika'da etkili olan selin bilançosu..
    2. Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat..
    3. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    4. Flaş iddia! Fas uçakları sığınmacıları..
    5. 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin..
    6. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    7. Meteoroloji uyardı! Geliyor
    8. Bursaspor'dan VAR çıkışı!
    9. Beşiktaş'a kötü haber! TFF'den geri dönd
    10. Ankara'daki o mahallelerin sakinleri..
    11. Barzani'den dikkat çeken Türkiye..
    12. Sedanur'un ölümüyle ilgili çok önemli..
    13. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    14. Aydınus'un derbi notu belli oldu
    15. Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı
    16. Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!..
    17. Rusya'dan bomba iddia! O füzeler..
    18. Akaryakıta yeni zam! Pompaya..
    19. ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis..
    20. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!