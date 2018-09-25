Kara kıtayı karıştıran cinayetlerin sır perdesi aralandı! Google Haritalar ile bulundu

Kamerunlu askerler, iki kadın ve iki çocuğu silah zoruyla infaza götürdükleri anı kamerayla kaydetti. Askerler, infaza götürdükleri kadınları ve çocukları kuşuna dizdi.

Kamerun hükümetinin ilk başta 'sahte' olarak nitelendirdikleri video, BBC Afrika'nın araştırmaları sonucu gerçek olduğu kanıtlandı.

KADIN VE ÇOCUKLAR KATLEDİLİYOR

Temmuz aylarında internet ortamında dolaşan bir videoda, bir grup asker, iki kadın ve çocuklarını katlediyor. Sosyal medyada paylaşılan videonun hemen ardından, söz konusu askerlerin Kamerun ya da Mali ülkesine ait askerler olduğu tartışması başladı. Ancak videoyu Kamerun hükümeti ısrarla reddetti. Paylaşılan videonun sahte olduğunu iddia ettiler. Ancak BBC Afrika muhabirleri olayın üzerine gidip videoyu analiz etmeye başladılar.

Kamerun kaynaklarıyla yapılan ortak araştırma projesiyle Google Haritalar üzerinden dağların sırt çizgisiyle tam bir eşleşme kaydedildi. Cinayetlerin işlendiği bölgenin Kamerun'a bağlı bir eyalet olduğuna ulaşıldı.

Haritalar sayesinde bulunan konumun ardından bölgedeki bütün detaylar eşleştirildi. Ardından cinayetin tam anlamıyla işlendiği bölgeye ulaşıldı. Analiz öyle bir noktaya ulaştı ki işlenen cinayetlerin zamanı (gündüz-akşam) bile önemli bir sonucu doğurdu. Devam eden girişimler sonucunda cinayetlerin yeri ve zamanı bulundu. Cinayet 2014'ün son aylarında işlendiği ortaya çıktı.

Kamerun hükümetinin ısrarla reddettiği cinayetlerle alakalı muhabirler önemli bir detayı daha yakaladı. Askerlerin kullandığı silahların Kamerun'un kullandığı silahlarla birebir olduğu anlaşıldı. Devamında askerlerin kimler olduğuna ulaşıldı. Videoda ön plan çıkan askerlerin Gonorso ve Tchotcho olduğu ortaya çıktı. Tchoto ve Gonorso, Kamerun ordusunda görev yapıyor.

Artık kesin olarak videodaki katillerin hangi ülkeye ait olduğu ve kimler olduğu bulundu. Kamerun hükümeti sonunda iddiaları doğruladı. Videoda yer alan 7 askerin tutuklandığını açıkladı. Öldürülen kadın ve çocukların ise niçin öldürüldüğü hala bilinmiyor.