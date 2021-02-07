  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şeyma Altundal'a şahit olarak destek veren provokatörler: 'Biz kıymetli hocamız Ayşe Buğra'ya şahidiz'

Orhan Pamuk'un metresinden iğrenç itiraf!

Yunanistan'dan şaşırtan 'Libya' hamlesi! Acil kodu geçildi

Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama

Fenerbahçe taraftarı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı

Sırrı çözülmeye çalışılıyor! Vali duyurdu: Kısa süre içinde açıklama yapılacak

Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!

Boğaziçi mezunları 'gerçek Boğaziçi'ni deşifre etti! "Öğrenciler Soros'çular tarafından devşirilip önleri açılıyor"

'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'
Gündem Kara kış geliyor! İstanbul 7 gün kar yağışı etkisi altına girecek
Gündem

Kara kış geliyor! İstanbul 7 gün kar yağışı etkisi altına girecek

Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 12 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde ciddi bir soğuma yaşanacak, yurt genelinde kar yağışlı günler görülecek. İstanbul cuma gününden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek ve yaklaşık 7 gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek. Soğuklar şubat sonuna kadar İstanbul'u terk etmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 11:08:00 -
Kara kış geliyor! İstanbul 7 gün kar yağışı etkisi altına girecek

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı ve birçok ilde parçalı bulutlu bir hava gözleniyor. Tahminlere göre hafta ortasında yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak ancak sıcaklıklar cuma gününe kadar düşmeyecek.

12 Şubat'ta hava değişiyor

Küresel tahmin sistemlerine göre 12 Şubat Cuma günü yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava hızla soğuyacak, yurdun önemli kısmını kar etkileyecek ve soğuklar şubat ayının sonlarına kadar yurdu terk etmeyecek.

İstanbul günlerce kar alabilir

Gelecek cuma günü yurdu etkilemesi beklenen soğuk hava sistemi İstanbul'u da etkileyecek. Küresel tahmin sistemlerinin son verilerine göre İstanbul önümüzdeki cumadan itibaren kar yağışının etkisi altına girecek ve yaklaşık 7 gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek. Soğuklar şubat sonuna kadar İstanbul'u terk etmeyecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı: Çok yakında fırlayacak
Ekonomi

Uzman isim açıkladı: Çok yakında fırlayacak

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün geçici olduğunu söyleyen Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdide..
'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit
Dünya

'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2020'de Belarus'ta yapılan seçimleri tanımadıklarını yineleyerek, yeni yaptırımlarla tehdit etti. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bu muameleleri büyükelçiliklerimize bildirin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay