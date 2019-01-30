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Kara Havacılık Komutanlığındaki FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Malatya'da görevli 10 muvazzaf subay gözaltına alındı

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:49
Kara Havacılık Komutanlığındaki FETÖ operasyonu

MALATYA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Malatya'da görevli 10 muvazzaf subay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 10 muvazzaf subayı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığında 46'sı muvazzaf 48 helikopter pilotu ile örgüt adına bu kişileri yönlendiren 15 "sivil mahrem imam" olmak üzere 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, şüphelilerden 32'si gözaltına alınmıştı.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:49
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