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Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:48
Kara Havacılık Komutanlığı davasında 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:48
  1. FETÖ
  2. Kara Havacılık Komutanlığı

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