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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:34
Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski yarbay İlkay Ateş, 15 Temmuz gecesi MİT binasını vurduğuna dair suçlamayı ve iddianamedeki suçlamaları reddetti.

Ateş, aleyhinde delil olarak iddianamede yer alan uçuş telsizi konuşmalarındaki sesin kendisine ait olmadığını iddia ederek, bu seslerin teknik incelemesinin yapılmasını istedi.

15 Temmuz'dan sonra aleyhinde delil karartıldığını öne süren ve kendisi hakkında yanlış ifade veren herkesten şikayetçi olduğunu söyleyen İlkay Ateş, "Eğer benim aleyhimde deliller karartılmasaydı, ben bugün darbe karşıtı bir asker olarak kahraman olacaktım." dedi.

Sanık Ateş, kendisine isnat edilen 20 milimetrelik top mühimmatıyla 23 kişiyi öldürmek ve 197 kişiyi de yaralamak suçlamasının mantıksal olarak mümkün olmadığını ileri sürdü.

Ateş, darbe girişimi gecesi kendisine zimmetli olan helikopterin atış yapmadığını da savundu.

Darbe kalkışması esnasında helikopterle ateş ettiğine ilişkin iddiayı kabul etmeyen İlkay Ateş, silahlar üzerinde herhangi bir parmak izi ve DNA örneğinin olmadığını, bunu ispatlayabileceğini öne sürdü.

Ateş, tuzağa düşürüldüğünü iddia ederek, Rafet Kalaycı'ya "MİT'e ateş emri verdiği"ne dair hiçbir delilin bulunmadığını ileri sürdü.

15 Temmuz gecesinde helikopterle halka ateş etmediğini ileri süren sanık Ateş, kendisine kumpas kurulduğunu ve suçsuz olduğunu savundu.

Duruşmaya, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:34
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. İlkay Ateş
  5. Kara Havacılık Komutanlığı
  6. Sincan Ceza İnfaz Kurumları

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