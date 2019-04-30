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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi

30 Nisan 2019 Salı 23:21
Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski yarbay Yasin Candemir, savunmasında iddianamede şahsına isnat edilen suçlamaların tamamını reddettiğini belirterek, mütalaada kendisine isnat edilen "direkt öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamasının çok ağır, haksız ve taraflı olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gecesi şahsının ve kendisine bağlı birlik personelinin tüm faaliyetlerinin Kara Havacılık Komutanlığına yapılması muhtemel bir terör saldırısına karşı bir savunma girişimi olduğunu iddia eden Candemir, darbe gecesinde yaptığı eylemin 15 Temmuz'dan önceki tüm faaliyetlerden bir farkının olmadığını ileri sürdü.

FETÖ mensubu askerler tarafından planlanan askeri darbeden önceden haberdar olduğu iddiasını reddeden Candemir, askeri darbenin icrasına yönelik planlama yapıldığı iddia edilen toplantıların hiçbirisine katılmadığını öne sürdü.

Sanık Candemir, kursiyer teğmenlerin 4-5'şerli şeklinde gruplandırılması ve teğmenler tarafından kullanılacak mühimmatı atış bahanesiyle aldığına ilişkin iddiayı da reddederek o esnada Kara Harp Okulu'nda mesaide olduğunu, askeri darbe girişimi kapsamında önceden yapılan planlama suçlamasının doğru olmadığını ve kursiyerlerin 4-5'şerli gruplar halinde oluşmasının anlık gelişen bir durum olduğunu savundu. Candemir, atış hazırlılarını başlatan kişinin tabur komutanı vekili binbaşı Erdoğan Tosun olduğunu iddia etti.

Askeri hiyerarşi ve tanımlı görevleri dışında askeri darbe planlaması kapsamında aldığı yasal olmayan emirleri talimatla yerine getirdiği iddiasına ilişkin Candemir, “15 Temmuz gecesi sadece amirim olan okul komutanı tuğgeneral Ünsal Coşkun’dan emir ve talimatlar aldım. Kursiyerlere tamamen bu emir ve komuta zinciri içerisinde emir verdim.” dedi.

Akıncı Üssü'nün bombalanması esnasında tellerden atlayarak kaçtığına ilişkin ise Candemir, "O gece kaçmadım, jandarmaya sığındım." ifadesini kullandı.

Candemir, "Darbe, sıkıyönetim" veya bunlara benzer içerikli kelimelerin geçtiği cümleler kullanmadığını, bu kelimelerin içinde geçtiği herhangi bir emir cümlesi almadığını, bu sözcükleri ima edecek herhangi eylem yapmadığını öne sürdü.

Candemir, "15 Temmuz gecesi yaşanan askeri hareketliliğin bir askeri darbe girişimi olduğunu bilmediği" savunmasında bulundu.

FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını iddia eden Candemir, suçsuz olduğunu ileri sürdü ve tahliyesini talep etti.

Davanın görülmesine Perşembe günü devam edilecek.






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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:21
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Sincan Ceza İnfaz Kurumları
  5. Yasin Candemir

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