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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

30 Nisan 2019 Salı 18:02
Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski yarbay Yasin Candemir, savunmasının başında iddianamede şahsına isnat edilen suçlamaların tamamını reddettiğini belirterek, kendi adına bir talep ve beklentisinin bulunmadığını, kendisine bağlı kursiyerlerinin ise tahliye ve beraatini talep etti. Candemir, hiçbir zaman herhangi bir cemaat, tarikat veya oluşuma ilgisinin olmadığını, hakkındaki FETÖ terör örgütü üyeliği ve darbeci suçlamasını da reddetti.

Candemir, odasındaki aramalarda bulunan ateş emri belgesinin kendisine ait olmadığını, iddianamedeki "darbe girişimi kapsamında önceden planlama doğrultusunda kursiyerleri gazinoda topladığı" iddiasına ise 15 Temmuz sabahı Ünsal Coşkun'un, derslerdeki başarısızlıkları nedeniyle "yedinci dönem kursiyerlerin ikaz edilmesi ve tedbir alınması" yönündeki emrine binaen bu toplanmanın gerçekleştiğini iddia etti.

Candemir, güvercinlik kışlasının kontrolünü sağlamak amacıyla kışla içindeki bazı kritik noktalara görevlendirme emrinin Coşkun tarafından "muhtemel bir terör saldırısına karşı emniyet sistemini takviye" amacıyla verildiğini öne sürdü.

Gelişigüzel ve zimmetsiz olarak dağıtılan uzun namlulu silahlarla bulunmalarına ilişkin ise Candemir, "Ani gelişen bu fevkalade ve karmaşık ortamda kursiyerlere süratle depoya giderek silah almaları emredilmiştir." dedi.

Candemir, eylemleri darbe teşebbüsü olduğu bilinciyle gerçekleştirdiği iddiasını da kabul etmeyerek, direkt öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlamasının "çok ağır, haksız, yanlı ve taraflı" olduğunu savundu.

Olay tarihinde Kara Harp Okulunda görevli olmasına rağmen güvercinlik kışlasında bulunmasına ilişkin Candemir, bu kışlaya gelme nedeninin açık ve net olduğunu söyleyerek, "Kara Havacılık Okulunda yetiştirilen eğitim ve kurs gören uçucu ve pilot adaylarının daha iyi yetiştirilmesi, motivasyonların artırılması maksadıyla alınması gereken tedbirler." kapsamında Ünsal Çoşkun'un kendisini çağırdığını ileri sürdü.

Savunmasını doğrulayan tanık ve sanık beyanlarına mütalaada yer verilmediğini iddia eden Candemir, lehine somut delillerin dikkate alınmadığını söyledi.

Candemir, 16 Temmuz günü jandarma personeli tarafından akıncı bölgesindeki emniyet birimlerine "hukuksuz bir şekilde" teslim edildiklerini ve bu süreçte "kötü muamele"ye maruz kaldıklarını öne sürerek, ilgili şahıslardan şikayetçi oldu.

Duruşmaya devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 18:02
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Yasin Demircan

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