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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında olduğu 152 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

15 Şubat 2019 Cuma 12:35
Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan ve darbe girişiminin gerçekleştiği tarihte İzmir'de görevli olan eski binbaşı Rafet Kalaycı, olay tarihinde yıllık izinde olduğu için Ankara'da bulunduğunu söyledi.

Kalaycı, iddianamede de yer alan, olay günü Güvercinlik'teki Kara Havacılık Komutanlığı'na gittiği ve uçuş yaptığına dair tespitlerin doğru olmadığını savundu.

Darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ'cü olmadığını öne sürerek bilirkişi raporundaki uçuş telsiz kayıtlarını da kabul etmeyen Kalaycı, "Bugüne kadar ne söylemişsem doğrudur ve aynen tekrar ediyorum. Ne görmüş ne yaşamışsam onları anlattım. Gerçekleri anlattım." diye konuştu.

Kalaycı, asılsız ve uydurma delillerle iddianame hazırlandığını savunarak, iddianameyi ve mütalaayı kabul etmediğini bildirdi.

"Ne olay günü, ne de öncesinde Kara Havacılık Komutanlığında uçmadım. Darbeye katılan kişilerle temas kurmadım." diyen Kalaycı, kule, HTS ve kamera kayıtlarını kabul etmediğini söyledi.

Kalaycı, uçuş yaptığı söylendiği saatlerde helikopterlerin henüz havalanmamış olduğunu, HTS kayıtlarına göre de uçuş yapmadığını ve o sırada yerde bulunduğunu ileri sürdü.

Darbeyi önceden bilmediğini, hiçbir toplantıya katılmadığını savunan Kalaycı, suçlamaları reddetti.

Kalaycı, tahliye ve beraatini talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:35
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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