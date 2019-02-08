Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski uçak-helikopter teknisyeni Erkan Çetin, savunmasında darbe girişiminin yaşandığı dönemde Ankara Birinci Kara Havacılık Alay Komutanlığında CH 47 teknisyeni olarak çalıştığını belirtti.

15 Temmuz öncesi görevli olarak İzmir'de bulunduğu sırada bir toplantı için Kara Havacılık Komutanlığına gelmesinin istendiğini belirten Çetin, tabur komutanı Murat Bolat ile darbe girişiminin yaşandığı sabah görüştüğünde, onun da ilk uçakla kışlaya katılmasını emrettiğini ileri sürdü.

Akşam saatlerinde kışlaya geldiğini belirten Çetin, toplantı olacak diye beklerken Murat Bolat'ın terör saldırısı ihtimali olduğu ve güvenlik gerekçesiyle tahliye yapılacağını, bunun için uçuş yapacaklarını söylediğini iddia etti. Çetin, daha sonra gördükleri alay komutan yardımcısı yarbay Halil Gül'ün de aynı yönde emir verdiğini öne sürerek, kendisi ve diğer personelin emre uyduğunu savundu.

Bindiği arama kurtarma helikopterine silah alınmasını da Bolat'ın emrettiğini bildiren Çetin, silah alıp geldiğini ancak helikopterde bunu yerleştirecek bir aparat olmadığı için silahı kenara koyduğunu öne sürdü.

Çetin, kalkış yapıp bir süre sonra indiklerinde buranın Akıncı Üssü olduğunu anladığını iddia ederek, pilotların inmesinin ardından kendisinin helikopterde istirahat ettiğini söyledi.

Bir süre sonra havalandıklarını ve sonradan Kara Harp Okulu olduğunu öğrendiği yerden 3 kez Etimesgut meydanına personel tahliyesi gerçekleştirdiklerini iddia eden Çetin, Akıncı'ya döndükten sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu ve bir daha uçmadığını savundu.

Çetin, Akıncı Üssü'ne iniş yapılırken "yurtta sulh" parolası kullanılıp kullanılmadığını duymadığını belirterek, o gece amiri olmayan kimseden emir almadığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Çetin, "Üzerime atılı suçları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben uçak-helikopter teknisyeni bir astsubay olarak amirlerimin emirleri doğrultusunda hareket ettim. Hizmete müteallik emirlere uydum." diye konuştu.

Çetin, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık eski astsubay başçavuş İlhan Ocakcıoğlu da savunmasında, isnat edilen suçları işlemediğini ileri sürerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya pazartesine kadar ara verildi.