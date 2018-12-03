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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Talat Ural, olay tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında teknisyen olarak görev yaptığını söyledi.

Ural, 15 Temmuz'da astsubay öğrencilerinin sınavlarında görevli olduğunu, akşam saatlerinde sicil amiri eski albay Osman Çayır'ın CH-47 helikopter projesinin teslimatı kapsamında mesaiye kalmasını emrettiğini öne sürdü.

Komutanının emriyle ders programlarının tamamlanması için başçavuş Engin Göz'ü aradığını, izinli olmasına rağmen komutanın emrini iletip Göz'ü mesaiye çağırdığını belirten Ural, program üzerine çalışırken kuvvet komutanın birliğe geldiğini öğrendiklerini, ardından terör saldırısı tehdidi olduğunu duyduklarını anlattı.

Ural, saat 21.00 sıralarında üst rütbeli komutanlar tarafından uçuş hattına acil çağrıldığını, daha sonra uçuş hattına gittiklerinde oradaki helikopterlere rastgele bindiklerini beyan etti.

Helikopterlerin tahliye emriyle acilen çıktığı için kaskını ve gece görüş gözlüğünü almadığını savunan Ural, savunmasına şöyle devam etti:

"Uçuş hattında bekleyen yarbay Halil Gül, teknisyenlerin helikoptere geçmesini emretti. Benim helikopterimde pilotlar Mehmet Demirhisar ve Gökhan Çiçek vardı. Daha önceden hiç gitmediğim Akıncı Üssü'ne indik. Akıncı'ya indiğimizde uzun süre helikopter arızasıyla ilgilendim. Arızayı giderdikten sonra 02.00 civarında yarbay Halil Gül geldi ve havalandık. Harp Okulu bahçesinden Genelkurmay Başkanlığına iki sorti yaparak personel taşıdık.

Daha sonra Kara Havacılık komutanlığına indik helikopter isabet aldığı için başka bir helikoptere binip Akıncı Üssü'ne gittik. Uçaklar pisti vurmaya başlayınca Erkan Çetin ve Engin Göz astsubaylarla lojmanlar bölgesindeki nizamiyeye gittik. Oradan çıkarken de gözaltına alındık."

Olay gecesi Genelkurmay Başkanlığı yakınlarındaki tüm ölüm ve yaralanma olaylarından sorumlu tutulduğunu ifade eden Ural, içinde bulunduğu helikopterden ateş açılmadığını savundu.

Telefonunun, Çankaya Köşkü civarından sinyal verdiği yönündeki savcılık mütalaasını da reddeden Ural, FETÖ ile herhangi bir bağı olmadığını iddia etti.

Darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın duruşmasına öğle arası verildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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