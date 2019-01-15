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Kara Harp Okulu davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti- Davanın görülmesine 21 Ocak Pazartesi'den itibaren devam edilecek

15 Ocak 2019 Salı 17:43
Kara Harp Okulu davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alındığı davada, sanıkların savunmalarında belirttiği hususlara ve tutukluluk değerlendirmesine ilişkin ara kararlar alındı.

Buna göre mahkeme, dönemin okul komutanı olan emekli Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün tanık olarak beyanının alınması talebinin, Çetingöz'ün davanın müştekisi olması nedeniyle reddini kararlaştırdı.

Bazı sanıkların yeniden bilirkişi raporu alınması talebi hakkında, mahkemece daha önceden karar verildiğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 21 Ocak Pazartesi'den itibaren devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:43
  1. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Kara Harp Okulu

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