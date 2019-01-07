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Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada, sanıklar ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:55
Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanıklar Harun Çevikgil ve Ercan Değirmenci, emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini ve kanunsuz bir eylemde bulunmadıklarını öne sürerek beraat talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanının alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:55
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Kara Harp Okulu
  6. sanık

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