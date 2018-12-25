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Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada sanıklar ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı

25 Aralık 2018 Salı 17:53
Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Ercan Turgut, Mustafa Canaslan, Fatih Bozkurt, Halil Işık ve Mehmet Macar savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanıklar, emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini ve kanunsuz bir eylemde bulunmadıklarını iddia ederek, beraat talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanının alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:53
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü

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