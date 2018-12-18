THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada sanıklar ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı

18 Aralık 2018 Salı 20:32
Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar Mehmet Emre Doğan, Ramazan Nazar, Ali Emre Bugurcu savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanının alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:32
  1. darbe girişimi
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    1. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    2. Badem sağlıklı zayıflatıyor
    3. Salonların gözdesi 'berjer'
    4. Trump'a büyük darbe! Yasa dışı iş..
    5. Katar Milli Günü resepsiyonu
    6. Aykut Kocaman Fenerbahçe'den o 2 ismi..
    7. Kuzu eti ve çinekop yemeyin!
    8. DİTİB teşkilat başkanları Almanya'da..
    9. En kaliteli uyku hangi saatte?
    10. Beşiktaş'ta ayrılan Pepe'ye sürpriz..
    11. "Atatürk'e hakaret etti" dediler,..
    12. Jetlag nedir?
    13. Haley'den Orta Doğu barış planı..
    14. Zekai Paşa'nın darbeci hainlerle..
    15. Paris'te lise öğrencileri yeniden..
    16. Çocuğunuzu karanlıkta uyumaya alıştırın
    17. Güney Amerika'dan "dünya ile uyum"..
    18. Kamerun'da ordu ile ayrılıkçılar çatıştı
    19. Ersun Yanal "4. yıldızı takacağız" dedi
    20. Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...