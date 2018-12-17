Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar Vahit Ömer Ocak, Sinan Ay ve Ramazan Onur Karadeniz, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, beraatlarını talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanının alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.