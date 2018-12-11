Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya eski kurmay albay Fatih Göktürk'ün esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.



Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tanıklar, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunmasına dün kaldığı yerden devam eden eski kurmay albay Fatih Göktürk, Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulunda görevli olduğunu, annesinin sağlık sorunları için 15 Temmuz'da Ankara'ya geldiğini ileri sürdü.

Darbe girişimi gecesi Kara Harp Okuluna gitme amacının darbe girişimini ve emrindeki askerlerin kanunsuz eylemlere karışmasını engellemek olduğunu savunan Göktürk, "O geceki sözde sıkıyönetim bildirisini görmedim. Darbeyi destekleyici hiçbir konuşma yapmadım ve kimseden talimat almadım. Emrimdeki askerlerden hiçbirine bir soruşturma da açılmadı." diye konuştu.

Göktürk, birliğin güvenlik kamera kayıtlarında üç yerde sivil ve silahsız görüldüğünü, sabaha kadar Kara Harp Okulu dekanlık binasından ayrılmadığını iddia etti.

İddianamedeki, "darbecilerle sık sık telefon görüşmesi yapmak ve koordineli hareket etmek" suçlamalarını reddeden Göktürk, birliğe eski albay Abdullah Topçu ile gittiğini ve gece boyunca sadece onunla konuştuğunu savundu.

Göktürk, FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını, darbe faaliyetlerinin hiçbirine katılmadığını ve kanunsuz hiçbir eylemde bulunmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

