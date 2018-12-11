THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili davada eski kurmay albay Fatih Göktürk esasa ilişkin savunma yaptı

11 Aralık 2018 Salı 22:02
Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya eski kurmay albay Fatih Göktürk'ün esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tanıklar, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunmasına dün kaldığı yerden devam eden eski kurmay albay Fatih Göktürk, Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulunda görevli olduğunu, annesinin sağlık sorunları için 15 Temmuz'da Ankara'ya geldiğini ileri sürdü.

Darbe girişimi gecesi Kara Harp Okuluna gitme amacının darbe girişimini ve emrindeki askerlerin kanunsuz eylemlere karışmasını engellemek olduğunu savunan Göktürk, "O geceki sözde sıkıyönetim bildirisini görmedim. Darbeyi destekleyici hiçbir konuşma yapmadım ve kimseden talimat almadım. Emrimdeki askerlerden hiçbirine bir soruşturma da açılmadı." diye konuştu.

Göktürk, birliğin güvenlik kamera kayıtlarında üç yerde sivil ve silahsız görüldüğünü, sabaha kadar Kara Harp Okulu dekanlık binasından ayrılmadığını iddia etti.

İddianamedeki, "darbecilerle sık sık telefon görüşmesi yapmak ve koordineli hareket etmek" suçlamalarını reddeden Göktürk, birliğe eski albay Abdullah Topçu ile gittiğini ve gece boyunca sadece onunla konuştuğunu savundu.

Göktürk, FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını, darbe faaliyetlerinin hiçbirine katılmadığını ve kanunsuz hiçbir eylemde bulunmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:02
  1. 15 temmuz darbe girişimi
  2. Ankara Kara Harp Okulu
  3. Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DÜZELTME"Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini istiyoruz" başlıklı haberimizi düzenleyerek yeniden yayımlıyoruz.SaygılarımızlaAA
    1. DÜZELTME"Türkiye ile Ermenistan..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. İki ülkeden yüzlerce asker katılıyor!..
    4. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    5. MHP, 2 Büyükşehir Belediye Başkan..
    6. İtalyan Başbakan Yardımcısı..
    7. İstanbul Filarmoni Derneği genç..
    8. "Tatlı Kaçık" Kadıköy'de izleyiciyle..
    9. İsrail askerlerinin yaraladığı 4..
    10. Almanya'da Frank Ribery depremi
    11. Eşi eve almayınca 'benden kurtulun'..
    12. Mısır nüfus artışını frenlemeyi..
    13. "21. Randevu İstanbul Uluslararası..
    14. Marmaray tren seferleri tekrar başladı
    15. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    16. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin..
    17. Maliki'nin açıklamaları Sadr grubunu..
    18. Kara Harp Okulu darbe girişimi davası
    19. Trump'tan hükümeti kapatma tehdidi
    20. Elazığspor kayyuma gidiyor
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var