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Kara Harp Okulu darbe davasında sona doğru

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanıklı dava, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar verilmek üzere 26 Haziran'a ertelendi

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:36
Kara Harp Okulu darbe davasında sona doğru

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklardan son sözlerinin alınacağı ve kararın açıklanması için davanın erteleneceği açıklandı.

Son sözü sorulan sanık eski binbaşı Abdullah Enver Toydemir, "Ben herhangi bir örgütün üyesi değilim, hain darbe girişimine katılmadım." sözleriyle beraat talebinde bulundu.

Sanık eski yarbay Ali Tolga Sıçrar da suçsuz olduğunu, TBMM'ye gitmeye çalışan darbecilere engellediğini beyan ederek beraatini istedi.

Olay tarihinde okul dekanı olan sanık eski tuğgeneral Kerim Acar, "Ben herhangi bir suç işlemedim. Darbeci ve hain değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski albay Ramazan Nazar da "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Darbeye yönelik bir faaliyetim olmadı. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Eski albay Abdullah Topçu, daha önceki savunmalarını aynen tekrarladı ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Olay günü nöbetçi subay olduğunu belirten eski üsteğmen Yavuz Selim Özzengin ise olay günü nöbetçi olup olay yerini terk etmeyen hiç kimsenin cezalandırılmadığını ve kendisinin de nöbet yerinden ayrılmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'nda mühendis albay olarak görevli olan eski Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Önder Haluk Tekbaş da hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Suçsuz olduğunu savunan sanık eski albay Rafettin Öztürk, "Benim FETÖ elebaşı şarlatan ile bir alakam yoktur. Üst, astın kanunsuz faaliyetlerini biliyorsa bunu engellemekle yükümlüdür. Kara Harp Okulu, okul komutanlığı tarafından idare edilmektedir. 15 Temmuz'da verilen emirlerin kanunsuz olduğu tarafımdan anlaşılmamıştır. Anlaşılmaya başlamasından sonra da tek karşı koyan ben olmuşumdur." diyerek beraat talep etti.

- Ara karar

Duruşma salonunda hazır bulunan diğer sanıkların da son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Olay tarihinde Kara Harp Okulu öğrencisi olan tutuklu sanık Vahit Ömer Ocak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme, son sözleri alınmayan sanıkların dinlenilmesi ve kararın açıklanması için duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:36
  1. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ

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