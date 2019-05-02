Kara bulutlar İstanbul’u sardı
İstanbul’da yer yer etkili olan yağmurla birlikte gelen kara bulutlar gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
İstanbul’da yer yer etkili olan yağmurla birlikte gelen kara bulutlar gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da birden gökyüzünde beliren kara bulutlar gündüzü adeta gece yaptı. Gökyüzünün bir tarafı masmavi iken, bir kısmı kara bulutlarla kaplandı. Oluşan ilginç manzara sonrası yağmur yağdı. İstanbul genelinde gün içerisinde yer yer yağmur bekleniyor.
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