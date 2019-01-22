0553 313 94 23

Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışın ardından vatandaşlar, karla kaplanan evlerinin çevresini ve çatısını kendi imkanlarıyla temizledi, şebekenin donması nedeniyle doğal kaynaklardan bidonla su taşıdı- Sisle kaplanan ve beyaza bürünen ilçenin güzellikleri havadan görüntülendi

22 Ocak 2019 Salı 12:16
Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimi, zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da dondurucu soğuklar ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun yağışın ardından bazı vatandaşlar karla kaplanan evlerinin çevresini ve çatısını kendi imkanlarıyla temizledi, şebekenin donması nedeniyle doğal kaynaklardan bidonla su taşıdı.

Merkez İhsaniye Camisi ile bazı binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, araçlar kar altında kaldı.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı ilçe merkezi ile çevresindeki dağlar beyaza büründü. Ekipler, kardan kapanan yolları ulaşıma açtı.

Kış mevsimi bütün zorluklarına rağmen, bazı güzellikleri de beraberinde getirdi.

Havadan görüntülenen beyaza bürünmüş yollar, ağaçlar, dağlar ve köyler güzel görüntüler oluşturdu.














Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:16
  1. Hakkari
  2. kar yağışı
  3. sis
  4. soğuk hava
  5. Yüksekova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM aktüelde bu hafta neler var? | BİM indirimli aktüel ürünleri 25 ocak cuma
    1. BİM aktüelde bu hafta neler var? | BİM..
    2. Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY..
    3. Esed rejiminden İdlib'e saldırı
    4. Görme engelli dönerci çalışma azmiyle..
    5. Sosyal medya fenomeni kadın donarak öldü
    6. “İnternette fırsat eşitliği olmazsa..
    7. Emiliano Sala uçak kazasında öldü mü?
    8. Aracı kurumların karı iki katına çıktı
    9. Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik..
    10. Dergilik’ten okudukça kazandıran..
    11. Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını..
    12. Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kaplan..
    13. Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu..
    14. Azerbaycanlı kaptanın cesedi Rusya..
    15. Küresel piyasaların gözü Davos’ta
    16. İbn Haldun Üniversitesi kendi..
    17. MHP Antalya ilçe belediye başkan..
    18. D’S Damat, Grand Pera’da “Pop Up”..
    19. Elektrik desteğinden 10 milyon kişi..
    20. Suriyeliler için yetimhane kurup..
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık