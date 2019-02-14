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Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini arttırdı. İlçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:03
Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gece etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 3 il için de uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor. Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor." denilmişti. 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:03
  1. Bursa
  2. Bolu
  3. Bilecik
  4. Hava durumu
  5. Meteoroloji
  6. KAR YAĞIŞI

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