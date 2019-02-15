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Kar yağışına hazırlıksız yakalandılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aniden bastıran kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 15:03
Kar yağışına hazırlıksız yakalandılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aniden bastıran kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu.


İlçenin Aslancami ve Yavaş Mahallelerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle etraf bembeyaza büründü. Aniden bastıran kara karşı hazırlıklı olmadıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Ulaş Atmaca, “Gece hava çok soğuktu ve sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aniden bembeyaza çevirdi. Bizler de hazırlıklı değildik. Bahçelerimizde inşallah zarar görmez kar yağışından. Fındık ağaçlarımız karın altında kaldı. Bu yıl fındıktan çok umutluyuz üreticiler olarak. İnşallah hava don yapmaz da bizler de rahat bir nefes alırız” dedi.


Aniden bastıran kar karşısında şok yaşadıklarını ifade eden Fatih Gülboy ise, “Kar yağışı nedeniyle biraz hazırlıksız yakalandık. Hava çok soğuktu fakat kar yağacağını düşünmemiştik. En büyük korkumuz bahçedeki fındıklarımız” diye konuştu.


Yetkililer ise şuan kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durumla ile karşılaşmadıklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:03
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