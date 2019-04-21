Kar yağışı Zigana dağı geçidinde ulaşımı aksattı

GÜMÜŞHANE (İHA) – Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı geçidinde aniden bastıran kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından buzlanma meydana gelince çok sayıda araç yolda kaldı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu.

Türkiye’nin en zorlu karayolu geçitlerinden olan Zigana Dağı geçidinde gerçekleşen kar yağışı kısa sürede yerde 5 santimetreyi aşan kar kütlesi yığarken, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasına rağmen zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Zigana tünelinin Trabzon tarafında daha etkili olan ve Bekçiler mevkiinde çok sayıda aracın yolda kalmasına neden olan yağışla birlikte özellikle tırlar yol kenarına park edip beklerken, otomobil ve diğer küçük araçlar ise zincir takmak zorunda kaldı.

Yolda kalan otomobil ve türü araçlar duyarlı vatandaşların yardımıyla itilerek çıkarılsa da biraz ilerde yeniden yolda kalınca çok sayıda araç yol kenarına park etmek ve yardım beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park edip otostop yaparak gitmeyi tercih etti.

Kameraların kayıtta olduğu sırada bir minibüs hızla tırın yanından geçerken karşısına araç çıkınca ani fren sonucu olduğu yerde tam tur dönerek kazadan kılpayı kurtulurken, başka bir otomobili iten vatandaşlarda hızla gelen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Trabzon’dan Gümüşhane’nin Torul ilçesine pikabıyla seyahat eden İsmail Özcan Zigana dağında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını belirterek, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarımız çıkmadı ve yolda mahsur kaldık. Yazlık lastik var araçlarımızda. 1 Nisan’da sona ermişti uygulama. Bizde lastiklerimizi değiştirmiştik. 20 Nisan’da kar yağınca maalesef bu duruma kaldık. Bu tarihlerde uzun zamandır böyle yağış olmuyordu. Hazırlıksız yakalandık, inşallah bu da bize tecrübe olur. Şimdi Torul’dan arkadaşlarıma haber verdim zincir getirecekler” dedi.

Zigana tünelinin çıkışında 25 yıldır esnaflık yapan Adnan Aydın ise beklenmedik şekilde gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından yolların perişan olduğunu, insanların hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Kış lastiği uygulaması bittiği için çoğu araç sahibi yazlık lastiklere geçmişti. Yolda bayağı sıkıntı yaşandı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı” diye konuştu.

Mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olabilmek için tesisi geç saatlere kadar açık tuttuğunu kaydeden Aydın, “En azından insanlarımız bir sıcak çay içsin, aç olan karnını doyursun diye yardımcı olmak için açık tutuyoruz” şeklinde konuştu.

Kar, tipi ve sisiyle ünlü Zigana dağında bu mevsimde bu tür manzaraların her zaman olmadığını kaydeden Aydın, “Ben yaklaşık 25 yıldır Zigana dağındayım. Bu mevsimde böyle kar yağışı belki 10 yılda bir rastlanır. Her zaman olmuyor. Nisan ayının son günlerinde yazı beklerken kışa döndük” ifadelerini kullandı.